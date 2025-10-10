El Govern pide la liberación de Reyes Rigo, a pesar de su "situación diferente"

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha reclamado este viernes la liberación de todos los activistas de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel, incluida la mallorquina Reyes Rigo, a pesar de su "situación especial", en relación a las acusaciones que pesan sobre ella por supuestamente haber agredido a una funcionaria.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, en la que ha reconocido que no ha hecho gestiones ante el Ministerio de Exteriores, entendiendo que ha asumido su trabajo diplomático en relación a una ciudadana española. Sí que se ha hablado con la Delegación del Gobierno. "Pero si nos van a hacer el mismo caso que con el resto de tema...", ha ironizado.