El Govern pide al nuevo delegado del Gobierno que "se tome en serio" la crisis migratoria "desde el minuto uno"

Archivo - El senador del PSOE Pere Joan Pons. - PSOE - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno, Antoni Costa, ha pedido al futuro delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, que "se tome en serio" la crisis migratoria "desde el minuto uno".

Es una de las peticiones que el Ejecutivo autonómico ha trasladado al socialista, cuyo nombramiento en sustitución de Alfonso Rodríguez se prevé que se haga efectivo el próximo 27 de octubre.

Costa, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, ha declinado hacer una valoración sobre el futuro delegado del Gobierno.

Sí que ha aprovechado para mandarle "deberes" y poner sobre la mesa cuestiones que "desde hace bastante tiempo preocupan al Govern". Entre ellos, la llegada de pateras a las costas del archipiélago, una cuestión que le ha pedido que "se tome en serio" y que se ponga a trabajar en una solución "desde el minuto uno".

También le ha reclamado que haga lo posible para cubrir las cerca de un millar de plazas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que no están cubiertas y que "impulse" la construcción de las cerca de 1.300 viviendas en Son Busquets (Palma) y Can Escandell (Eivissa).