Archivo - El senador Pere Joan Pons durante el Consejo Político del PSIB, en Casa Esment, a 21 de junio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador por Mallorca Pere Joan Pons será el nuevo delegado del Gobierno en Baleares en sustitución de Alfonso Rodríguez, quien el martes anunció su dimisión para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià.

El relevo, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, se prevé que se haga efectivo en el Consejo de Ministros del próximo 27 de octubre.

Pere Joan Pons, nacido en Palma, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y en Derecho por la Universitat de Barcelona (UB).

Actualmente, además de senador por Mallorca, es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y miembro de la Ejecutiva del PSIB-PSOE.

El hasta ahora delegado del Gobierno anunció el martes que próximamente dejará el cargo "tras tres años de trabajo intenso" para tratar de volver a ser alcalde de Calvià en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.