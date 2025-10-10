El Govern pide al PSIB que no lleve al Parlament la subida del ITS para debatirla en el Pacto por la Sostenibilidad

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha pedido este viernes al PSIB "altura de miras" y que no lleve al Parlament su propuesta de subida del ITS para que sea debatida, a instancias del Ejecutivo, en las mesas del Pacto por la Sostenibilidad que tienen arrancar este mes de octubre y que son "el foro adecuado".

En la rueda de prensa posterior, Estarellas, actuando este viernes como portavoz, ha reconocido sin embargo que no sabe si el Govern llevará la propuesta de modificar la tasa turística en las primeras mesas que está previsto que, dentro de la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad, arranquen este mes o en las siguientes.

"Es ahí donde se tiene que debatir, el Govern no maneja otro escenario", ha insistido, en línea con lo apuntado por la presidenta Prohens en el Debate de Política General, cuando los socialistas dieron a conocer la propuesta.