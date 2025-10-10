CCOO urge a Prohens a subir el ITS "lo más rápido posible"

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha urgido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha subir el impuesto de turismo sostenible (ITS) "lo más rápido posible".

El sindicato, en un comunicado, ha considerado que el Ejecutivo autonómico debería "actuar con rapidez" después de que el PSIB, durante el Debate de Política General celebrado esta semana en el Parlament, le tendiera la mano para sacar adelante esta medida.

La subida del ITS, por lo tanto, "ya tiene el apoyo parlamentario suficiente y recoge el sentir de una parte importante de la ciudadanía", ha sostenido CCOO.

La organización sindical ha recordado que, además, esta medida es una de las más de 50 que ellos mismos presentaron en el marco del Pacto por la sostenibilidad.

"A nuestro entender, ayudará a reducir la saturación turística y mantener la contratación a lo largo del año. Además, el incremento en la recaptación de ingresos se podrán destinar de manera específica a la mejora de la ocupabilidad con la finalidad de diversificar nuestro modelo económico", ha argumentado.

Con todo ello, el sindicato ha instado a convocar de manera inmediata las mesas del Pacto y la mesa de diálogo social para concretar esta medida.

También, "para evitar una acción difusa e improvisada del Govern", desde CCOO han reclamado a Prohens que preestablezca una ruta de actuaciones prioritarias de las acciones que emanen del Pacto.