Govern y Pimem renuevan el servicio de gestión de fondos europeos, simplificación administrativa y licitaciones públicas

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) han renovado el convenio de colaboración para el servicio de gestión de fondos europeos, simplificación administrativa y asesoramiento en licitaciones públicas.

El nuevo acuerdo contempla una dotación económica de 30.000 euros, lo que representa un aumento del 80 por ciento respecto al convenio de 2023, según han presentado este miércoles la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y la patronal.

Asimismo, la vigencia inicial es de un año, con posibilidad de prórroga por cuatro años adicionales y, como novedad se incorporará un nuevo técnico que dará apoyo especializado.

La directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, ha destacado que esta renovación tiene como principal objetivo "facilitar al máximo la modernización, mejorar la competitividad y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos europeos y otras fuentes de financiación".

En este sentido, ha remarcado que el Govern es consciente de la complejidad que representa para microempresas, autónomos y pequeñas empresas la gestión de fondos europeos y la relación con la administración pública.

Por ello, ha dicho Barceló, desde el Ejecutivo se apuesta por reforzar este servicio con la incorporación de un nuevo técnico que dará apoyo especializado, tal y como ha reivindicado la propia patronal.

Igualmente, ha hecho hincapié en que la simplificación administrativa es una prioridad para el Govern, que entiende la necesidad urgente de agilizar trámites para mejorar la competitividad del tejido empresarial.

Según Barceló, se trata de identificar las barreras técnicas y administrativas que afecten a las empresas y contribuir a difundir medidas de simplificación con el objetivo de agilizar los trámites y reducir cargas que condicionan la competitividad del tejido empresarial.

De su lado, el presidente Pimem, Jordi Mora, ha subrayado que las pymes buscan mayor celeridad en la gestión administrativa, una "reivindicación constante" de la patronal.

El Govern busca mantener informados a los empresarios sobre la evolución de las convocatorias, teniendo en cuenta que varios programas de ayudas europeas finalizarán en junio de 2026.

Así, la Conselleria, en coordinación con Pimem, ofrece un servicio de información quincenal que incluye publicaciones específicas sobre licitaciones, subvenciones y ayudas, facilitando la resolución de dudas y el aprovechamiento óptimo de estos recursos.

"El cometido de la Conselleria es facilitar al máximo todos los datos sobre la absorción de fondos y compartir con la máxima agilidad la información que proviene del Marco Estratégico de Inversiones de Baleares (MEIIB30)", ha dicho la directora general.

También ha apuntado que la renovación del convenio busca revertir el difícil acceso de las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones públicas y "favorecer el conocimiento de los procesos de contratación pública y la participación de las empresas en las licitaciones que hagan las diferentes administraciones.