El Govern se posiciona en contra del proyecto para instalar 12 aerogeneradores en la costa norte de Menorca

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha mostrado su rechazo al proyecto de la empresa Qair para colocar 12 molinos para la generación de energía eólica a dos millas de la costa norte de Menorca.

Así lo ha manifestado el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament, para conocer el posicionamiento del Ejecutivo acerca de este proyecto.

Sáenz de San Pedro ha resaltado que este sería el "mayor proyecto" de energía eólica en Europa, ya que comportaría una inversión de 800 millones de euros y conseguiría generar una potencia de unos 180 megavatios.

En ese sentido, ha reconocido que la iniciativa "genera un debate técnico, ambiental y social", por lo que ha remarcado que, con la información de la que dispone el Govern, "no es aceptable" desde el punto de vista social.

Uno de los argumentos que ha expuesto es que la isla, en verano, alcanza picos de demanda de 150 MW y este proyecto tendría una dimensión "desproporcionada" para las necesidades de estos momentos álgidos de demanda energética.

Sáenz de San Pedro ha apuntado que, en base a los informes de la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, resulta "difícil" encontrar argumentos técnicos en materia medioambiental para proseguir y promover este tipo de infraestructuras.

Aún así, ha aclarado que se trata de un informe "no vinculante" pero que analizaba la "dificultad de la viabilidad técnica, social y medioambiental".

"Este Govern ha demostrado estar al lado de la transición energética efectiva, desde el incentivo real a proyectos transformadores para la región pero que sean respetuosas con el medioambiente y, sobre todo, la realidad de las islas", ha subrayado.

Por eso, ha incidido en que no se trata de "abrir la puerta a cualquier tipo de iniciativa", sino que hay que garantizar que "tengan sentido técnico, ambiental y social".