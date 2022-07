El Govern presenta a las instituciones de Mallorca el plan de Cambio Climático

PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, ha presentado este jueves al Consell Insular de Mallorca y a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) el borrador del Plan de Transición Energética y Cambio Climático, con el objetivo de poder conformar la hoja de ruta de los próximos 10 años de Baleares en cuanto al desarrollo amplio de la Ley de cambio climático y transición energética.

En una nota de prensa, la Conselleria de Transición Energética ha indicado este jueves que este Plan tiene que establecer un marco transversal de orientación y planificación de los objetivos, las políticas y las acciones para cumplir la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para acelerar así la reducción de un 40% de las emisiones contaminantes en Balaers hasta el 2030.

Malagrava ha explicado que Mallorca, "a pesar de ir liderando la penetración de renovables y, por ejemplo, la instalación de proyectos de autoconsumo, necesita acelerar en el proceso de la descarbonización".

"La transición energética no son palabras vacías y el cambio climático no es un espectro que nos quede lejano. Estamos viviendo épocas cada vez más frecuentes de olas de calor que hacen, no sólo que las temperaturas vayan a más, sino también que consumamos más energía. Esta energía debe ser cada vez más limpia y emitir menos emisiones", ha dicho, para después añadir: "Pero el objetivo es reducir la demanda y ser más eficientes. Necesitamos la implicación de todas las instituciones, también de aquellas que están más cerca de los ciudadanos, como son los ayuntamientos y también los consells insulares. Pedimos valentía y aportaciones eficaces para poder configurar la hoja de ruta de la transición energética de Baleares para los próximos 10 años".