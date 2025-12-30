El Govern presenta una nueva línea de subvenciones con más de 180.000 euros para apoyar a las salas de cine de Baleares - CAIB

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este martes una nueva línea de subvenciones con más de 180.000 euros para apoyar a las salas de cine de Baleares, impulsada por el Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) y con fondos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la cual establece tanto un importe base por pantalla como una cuantía adicional en función de la ubicación y la actividad de cada beneficiario.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que, con el objetivo de reforzar uno de los elementos fundamentales de la cadena de valor del sector audiovisual, el Icib ha publicado esta jornada una nueva ayuda de apoyo a las salas y complejos de exhibición cinematográfica. Un último compromiso para este 2025 que, además de impulsar el acceso al cine y promover la creación de públicos, sirve igualmente para fomentar una programación más diversa, así como con una mayor presencia del catalán. Todo ello, de la mano de los fondos que el ICAA distribuye entre las comunidades autónomas de toda España, alcanzando para el archipiélago un crédito total de hasta 188.888,89 euro.

Dirigida a las salas y complejos de titularidad privada, y específicamente orientada a los de naturaleza independiente, esta ayuda permitirá cubrir una amplia gama de gastos realizados durante el ejercicio 2025. Así, y del mismo modo que serán subvencionables los costes de alquiler o de mantenimiento de las instalaciones, también lo serán los relativos a la organización de programas escolares, educativos o de integración social. Un amplio abanico que contempla igualmente aquellos gastos asociados a los derechos de proyección de las películas, así como a la adquisición de señalética y cartelería para facilitar el acceso del público al cine.

Además, el importe destinado a cada uno de los beneficiarios quedará definido en función de dos parámetros diferentes. En primer lugar, la convocatoria asignará los importes base de todas las solicitudes admitidas, con cuantías de 7.500 euro para los agentes con una o dos pantallas; 9.000 euros para los que gestionan entre tres y cinco pantallas; y 12.000 euros para los complejos que administran seis o más. Y ya una vez cubierta esta suma, el crédito presupuestario restante se otorgará como complemento a los beneficiarios que cumplan los criterios puntuables establecidos en la convocatoria. Por ejemplo, a aquellos ubicados en localidades de menos de 25.000 habitantes, o a los que actúen como sede de un festival de cine. En conjunto, siempre sin superar el 80 por ciento del coste reconocido de la actividad.

En palabras de la directora gerente del ICIB, Diana de la Cuadra, tanto las salas como los complejos de exhibición cinematográfica "son componentes esenciales para el buen estado de salud del audiovisual balear, no solo como espacio de conexión con la cultura, sino también por la dimensión industrial de su actividad". En este caso, destacando que "la ayuda repercutirá igualmente en las posibilidades culturales de la ciudadanía, fomentando una oferta cinematográfica más diversa y, por tanto, también más rica".

Cabe señalar, por otra parte, que el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto entre los próximos 12 y 23 de enero de 2026 (ambos incluídos). Asimismo, es relevante indicar que el procedimiento de esta ayuda es de concurrencia no competitiva y por riguroso orden de entrada. Un hecho por el cual las subvenciones se concederán a todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en las bases, hasta agotar el crédito asignado al conjunto de la convocatoria.