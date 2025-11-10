El Govern presenta el programa 'Festes Segures' a los 54 municipios de Mallorca para 2026

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha expuesto el programa 'Festes Segures' a los 54 municipios de Mallorca para que valoren si se quieren adherir en 2026, tras lo "éxitos" de las experiencias piloto desarrolladas en Pollença, Sóller y Ciutadella.

El proyecto está impulsado por el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib), el acto de presentación ha tenido lugar en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y ha estado presidido por el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, según ha detallado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

También ha contado con la presencia del presidente de la Felib, Jaume Ferriol, y con la participación del coordinador del programa 'Festes Segures', Rafel Covas.

Gárriz y Covas han sido los encargados de trasladar los detalles del proyecto a los representantes de los municipios de Mallorca, en su mayoría jefes de policía local y los regidores responsables en materia de seguridad.

El programa 'Festes Segures' se ha abierto este otoño a todos los municipios de Baleares, después de superar con "éxito" tres ejercicios piloto celebrados en fiestas de referencia como el Firó de Sóller, las fiestas de Sant Joan en Ciutadella y la Patrona de Pollença.

Representantes de los tres municipios han asistido a la presentación para compartir sus experiencias y destacar los resultados positivos que ha generado el programa.

"En los tres municipios donde se ha puesto en práctica los ejercicios piloto del programa 'Festes Segures' se puede constatar una reducción significativa de incidencias, especialmente entre los jóvenes", ha explicado Covas.

Superado este primer periodo experimental, los municipios de Mallorca, así como los del resto de islas, podrán adherirse al programa para ponerlo en práctica a partir del próximo año.

El programa 'Festes Segures' va mucho más allá de una actuación puntual durante una fiesta concreta, ya que se trata de un proyecto "transversal, aplicable a diferentes ámbitos del municipio, con vocación de continuidad y efectos positivos a corto y largo plazo".

Covas ha subrayado que el programa se fundamenta en tres ejes principales de trabajo como son la prevención, con actuaciones dirigidas a jóvenes y adolescentes, especialmente en los institutos, a través del programa de Policía Tutor; la coordinación entre todos los agentes y administraciones implicadas; y la formación, no solo de los policías --en lo relativo a la actuación e intervención durante las fiestas-- sino también de las personas y colectivos vinculados, como los dispensadores de bebidas alcohólicas, que a menudo no son profesionales de la hostelería.

El programa 'Festes Segures', presentado por primera vez el pasado mes de abril bajo el lema 'Unes festes segures són unes festes per a tothom', cuenta con la implicación de la Felib y los ayuntamientos que deseen adherirse. Además, incluye acciones de formación específica para policías locales a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), así como material informativo y preventivo con tapones para vasos, bolsas, abanicos, adhesivos y una guía explicativa del programa.

Con esta presentación en Mallorca, 'Festes Segures' ya se ha dado a conocer en todo el archipiélago balear. El programa se suma a los impulsados por el Ispib, como los de Policía Tutor, Educación Viaria y XPO.