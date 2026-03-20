El Govern presenta la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos al Cuerpo Consular - CAIB

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado los detalles de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) a miembros de la Comisión Diplomática Económica del Cuerpo Consular.

En la sesión han participado, por parte del Govern, la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, junto con la jefa del Departamento Jurídico, Administrativo y de Coordinación, Francisca Gomila.

Según ha señalado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, han acudido miembros de la Comisión de Diplomacia Económica del Cuerpo Consular, con representación de los consulados de Francia, Estonia, Ucrania, Eslovaquia, Polonia, Filipinas, la República Checa y Malta.

Durante el encuentro, desde la Conselleria han explicado el funcionamiento de la nueva Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos, así como las principales novedades del marco normativo orientado a agilizar los procedimientos administrativos y favorecer la implantación de proyectos de interés estratégico.

Desde la Comisión de Diplomacia Económica del Cuerpo Consular han manifestado el interés para mantener nuevas reuniones con el Govern para profundizar en los proyectos en curso y explorar posibles vías de colaboración, especialmente en cuanto a su difusión entre los ciudadanos y los agentes económicos que representan.

La Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos se enmarca en un conjunto de medidas de apoyo a la inversión estratégica privada, que incluyen la creación de una ventanilla única, un catálogo de incentivos y un servicio de acompañamiento para la maduración de proyectos.

El objetivo del Ejecutivo es reducir la burocracia, agilizar los trámites y consolidar un entorno favorable a la inversión que contribuya al desarrollo, la competitividad y la transformación económica y social de las Islas.