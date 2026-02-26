El Govern prevé incrementar hasta 245 las plazas de emancipación para jóvenes extutelados en los próximos meses

La directora general de Infancia, Juventud, Familias, Igualdad y Diversidad, Catalina Isern. - PARLAMENT

El Govern prevé incrementar hasta 245 las plazas de la Red de Emancipación para jóvenes que hayan sido tutelados por la emancipación de cara al próximo mes de abril.

Lo ha anunciado la directora general de Infancia, Juventud, Familias, Igualdad y Diversidad, Catalina Isern, durante su comparecencia la tarde de este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

Durante su intervención, que había sido solicitada tanto por el PSIB como por MÉS per Mallorca para dar cuenta de la gestión de la Red de Emancipación, Isern ha detallado que la administración autonómica cuenta en la actualidad con 206 plazas gestionadas mediante conciertos con entidades del tercer sector o viviendas cedidas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

A estas, en breve, se le sumarán diez nuevas plazas, siete de ellas en Mallorca y tres en Eivissa, que corresponden a la compra de tres viviendas por parte del Govern.

Además, en la actualidad se está resolviendo una licitación lanzada durante el último trimestre del año pasado por la cual se incorporarán 29 nuevas plazas, aunque inicialmente se preveían un total de 68.

El motivo de esta reducción, ha justificado, es que las entidades del tercer sector no han podido encontrar más espacios debido a la falta de viviendas.

Así, ha apuntado, la idea es que el próximo mes de abril la Red de Emancipación disponga de hasta 245 plazas para jóvenes que se encuentran en un proceso de obtener autonomía. A finales de año se renovará la licitación de 119.

En el conjunto de 2025 el Govern atendió a 297 jóvenes que han podido disponer de un recurso habitacional temporal. Los que han dejado de estar amparados ha sido porque ellos mismos lo han pedido o porque ya han conseguido los objetivos establecidos en su plan o han mejorado su situación económica.

A estas plazas de emancipación hay que añadir las 160 de acompañamiento con las que cuenta la administración autonómica, que se encuentran todas en Mallorca. A final de febrero, no obstante, se prevé que se concerten 36 nuevas plazas, entre ellas ocho en Menorca y otras tantas en Eivissa.

