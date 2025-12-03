El Govern promocionará el catalán en Navidad con talleres de rap, el 'joc de la cuca' y cocina navideña

Cartel del IEB de la campaña 'Viu Nadal amb l'IEB' para promocionar el uso del catalán. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha presentado la campaña 'Viu Nadal amb l'IEB', con el que se tratará de impulsar el uso del catalán con actividades como un taller de rap, el 'joc de la cuca' y cocina tradicional de la Navidad.

El objetivo es fomentar el uso del catalán en un entorno navideño y que incluye actividades para "descubrir la magia de estos días" con actividades para todas las edades y en todas las islas, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Las actividades, que se llevarán a cabo desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, ofrecerán encuentros, talleres, charlas, rutas culturales y espacios creativos para compartir tradición e innovación, así como la práctica de la lengua catalana en un entorno lúdico.

Una de las actividades más destacadas de esta edición es el acto de conmemoración de los 15 años de la declaración de Sibil·la como patrimonio inmaterial de la humanidad titulado 'La Sibil·la, el misteri d'un cant perdut', que se celebrará en la Catedral de Ciutadella, a cargo de la soprano Maria Camps, el día 20 de diciembre.

Además de este acto, en Menorca se llevará a cabo la 'Mostra de videojocs i torneig de Mario Kart', el 5 de diciembre en Maó, el 6 de diciembre en Alaior y el 8 de diciembre en Ciutadella.

Además, se podrá disfrutar del 'Taller del joc de la cuca', que se impartirá el 6 de diciembre en Es Mercadal, el 12 de diciembre en Alaior, el 13 de diciembre en Ferreries, el 13 de diciembre en Ciutadella, el 20 de diciembre en Sant Lluís y Es Migjorn, el 22 de diciembre en Es Castell y Maó, y el 23 de diciembre a Fornells y Alaior.

Por otro lado, en Mallorca se podrá disfrutar del taller 'Descobrim les neules de Nadal', que tendrá lugar el 11 de diciembre, en el Centre de Català de Inca; del 'Taller de rap nadalenc', con tres sesiones: el 17 de diciembre a Inca; el 18 de diciembre a Palma, y el 2 de enero en Manacor; del 'Taller de cuina nadalenca' con el cocinero Pedro Sureda, que se hará el 16 de diciembre a Palma y el 17 de diciembre en Sóller; 'Crea el teu joc de taula', con una sesión el 19 de diciembre en Llucmajor, y 'La llengua camina per Nadal', que tendrá lugar el 18 y el 23 de diciembre, ambas en Palma.

Finalmente, en Ibiza y Formentera se impartirá el 'Taller de rap nadalenc', con Rafel Swing. La actividad en Ibiza tendrá lugar el 3 de enero en Santa Eulària des Riu, y en Formentera, el 4 de enero en Sant Francesc.

Todas las actividades son gratuitas pero en algunas es necesaria inscripción previa porque hay plazas limitadas. Toda la información se podrá encontrar las webs de 'Mou la llengua' y el IEB.