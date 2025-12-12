El Govern prorroga el contrato del servicio de transporte sanitario aéreo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la prórroga del contrato del servicio de transporte sanitario aéreo de los pacientes del Servicio de Salud, por un valor de 20,3 millones de euros y con una duración prevista de dos años (entre el 11 de marzo de 2026 y el 10 de marzo de 2028)

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha detallado en la rueda de prensa después del Consell de Govern que el 10 de marzo de 2022 se formalizó el contrato del servicio de transporte sanitario aéreo de pacientes entre el IBSalut y la UTE Avincis España y Avincis Scandinavian AA, con una vigencia de tres años. El contrato prevé prórrogas de hasta dos años adicionales.

Asimismo, comprende la flota de vehículos aéreos de transporte urgente, con dos aeronaves B250 y dos nuevos helicópteros Bell 412EP con capacidad para cuatro tripulantes sanitarios y un paciente, además de los dos tripulantes de cabina.

Desde el Govern han apuntado que estas aeronaves permiten prestar asistencias sanitarias muy complejas, como el traslado de pacientes con ECMO (oxigenación con membrana extracorpórea), que requiere la participación de cuatro profesionales sanitarios.