El Govern recibe más de 1.000 solicitudes del 'Cheque canguro' para sufragar costes de conciliación

Archivo - Fotografía de archivo de un centro educativo - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha recibido más de 1.000 solicitudes del 'Cheque canguro' para cubrir gastos de conciliación fuera del horario escolar.

La Conselleria ha recordado que el trámite del programa 2 de este cheque, que se abrió el pasado 1 de julio, permite subvencionar los costes asociados a servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas, incluidos los centros de educación infantil y de educación especial durante el período escolar.

La mayor parte de las solicitudes reclama entre 300 y 500 euros, si bien el máximo que las familias pueden recibir es 1.000 euros por menor. Esta subvención se puede solicitar hasta el día 31 de julio y cubre los gastos de la guarda antes del horario lectivo y la guarda después del comedor o de la jornada escolar.

Cabe recordar que a través del 'Cheque canguro' se podrán también sufragar también los costes de los campamentos y escuelas de verano, unas ayudas que se podrán solicitar entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre. En este tercer programa se cubren así los costes de los campamentos, escuelas de verano, de Pascua y Navidad, y otros servicios de atención, cuidado y custodia, tanto privados como públicos, dentro del ámbito de Baleares, con la finalidad de facilitar la conciliación.

El importe máximo conjunto tanto para la escuela matinal como para los campamentos y las escuelas del periodo de vacaciones escolares es de un máximo de 1.000 euros por menor y se pueden distribuir indistintamente entre las acciones subvencionables de los dos programas.

Además, la Conselleria mantiene la subvención de cubrir los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación de un trabajador del hogar para el cuidado de menores. Así, cada familia se puede beneficiar de hasta un máximo de 4.000 euros en este programa. En este caso, la solicitud se puede hacer entre el 1 y el 31 de octubre de 2026.

Los tres programas son compatibles y se pueden presentar solicitudes para optar a los tres. De este modo, las familias se pueden beneficiar de hasta 4.000 euros en la contratación de una persona para el cuidado de menores y de hasta 1.000 euros por cada menor en actividades como la escuela matinal y los campamentos.

Los requisitos generales para poder solicitar la ayuda son acreditar el empadronamiento y la residencia en Baleares en el momento de presentar la solicitud y durante el periodo subvencionable, demostrar la situación de actividad laboral o asimilada, por cuenta propia o ajena, que justifique la necesidad de conciliación, tener una renta per cápita familiar inferior a 30.000 euro anuales, estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de reintegro de subvenciones y conservar la documentación justificativa durante cinco años.