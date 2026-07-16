El Govern reconstruye los muros del Torrent Major de Sóller tras invertir 550.000 euros

Obras en el Torrent Major de Sóller - CAIB

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha reforzado la protección del municipio mallorquín de Sóller frente a las inundaciones con la reconstrucción de los muros del Torrent Major, una actuación en la que ha invertido 550.000 euros para aumentar la capacidad hidráulica del cauce y proteger viviendas, fincas y el entorno urbano del Pont d'en Barona, en la barriada de la Horta.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este jueves estas obras de reconstrucción que buscan reforzar la protección del municipio frente al riesgo de inundaciones y mejorar la capacidad de respuesta del cauce ante episodios de lluvias intensas.

Lafuente ha recorrido la zona acompañado por el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, y por miembros del equipo de gobierno, con quienes ha comprobado la evolución de estos trabajos que actúan sobre uno de los puntos más vulnerables del torrente y en una zona identificada como área con riesgo potencial significativo de inundación.

Según Lafuente, "durante demasiado tiempo se ha convivido con un riesgo conocido de desbordamiento", por lo que se ha decidido actuar y ejecutar una obra "necesaria para proteger Sóller y dar una respuesta real a un problema que ha afectado en numerosas ocasiones a vecinos y fincas del entorno".

El conseller ha subrayado la necesidad de "anticiparse, invertir y reforzar las infraestructuras antes de que se produzca una emergencia". "Esta actuación es precisamente eso: más seguridad, más capacidad hidráulica y una mayor protección para las personas y el territorio", ha añadido.

La actuación del Torrent Major se enmarca en el refuerzo de la inversión que el Govern está llevando a cabo en la gestión, mantenimiento y mejora de los torrentes de Mallorca. Los nuevos contratos destinados al mantenimiento, conservación, adecuación y mejora de los cauces pasan de 5,1 millones de euros de los anteriores lotes a 12,67 millones, "lo que supone multiplicar por 2,5 los recursos destinados a estas actuaciones".

Los anteriores contratos, cuyo expediente se inició en noviembre de 2021 y fueron adjudicados en julio de 2022, contemplaban anualidades entre 2022 y 2025. Los nuevos lotes corresponden al periodo 2026-2029 y refuerzan la capacidad del Govern para actuar sobre los cauces, ejecutar trabajos de conservación y mejora y responder ante actuaciones urgentes.

Lafuente ha destacado que este aumento refleja un cambio en la forma de gestionar los torrentes. "Estamos destinando muchos más recursos porque somos conscientes de que durante años no se invirtió lo suficiente en prevención y mantenimiento. Nuestro compromiso es actuar de manera planificada, mantener los cauces en mejores condiciones y reducir los riesgos antes de que llegue una emergencia", ha afirmado.

Además, la Conselleria ha puesto en marcha una línea de ayudas dotada con 300.000 euros para impulsar la limpieza y el acondicionamiento de torrentes en explotaciones agrarias y ganaderas.

"Agricultores y ganaderos conocen perfectamente el territorio y pueden contribuir de forma muy importante al mantenimiento de los cauces y a la prevención del riesgo de inundaciones", ha dicho el conseller, quien ha señalado que el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026, por lo que ha animado a los titulares de explotaciones a solicitarlas.

ACTUACIÓN CLAVE PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL TORRENTE

En el tramo comprendido entre el Pont d'en Barona y el puente del tranvía de Sóller existen diversos puntos en los que los muros de contención se encontraban derruidos o presentaban una altura insuficiente para garantizar una adecuada conducción del agua durante episodios de avenidas extraordinarias.

Estas deficiencias han provocado en diferentes ocasiones desbordamientos del cauce, con afecciones a viviendas y parcelas agrícolas situadas en la margen derecha del torrente y con riesgo de alcanzar también la zona de l'Horta de Sóller.

Así, el proyecto contempla la reconstrucción de tres tramos de muro que suman 202 metros lineales, con longitudes de 115, 42 y 45 metros, respectivamente. Los nuevos muros alcanzarán una altura de 3,5 metros, una dimensión calculada para garantizar el paso del caudal correspondiente a un período de retorno de 100 años.

Las obras incluyen la demolición de los muros deteriorados y la ejecución de nuevos muros de contención, formados por hormigón en masa de gravedad y cimentados por debajo de la cota del cauce. Los nuevos muros serán revestidos con piedra natural de la zona para mantener su integración paisajística y respetar la estética tradicional del entorno de Sóller.

Además, la actuación incorpora diferentes soluciones técnicas para aumentar la estabilidad y la durabilidad de las estructuras. Entre ellas se encuentra una cimentación protegida frente al socavamiento, la ejecución de un paramento inclinado hacia el cauce y la instalación de sistemas de drenaje para reducir los empujes provocados por la acumulación de agua en el terreno.

El proyecto contempla también el recrecido de los estribos del Pont d'en Barona y del puente del tranvía, cuyos muros presentan actualmente una altura inferior a la del resto del encauzamiento.

La Conselleria adjudicó el reformado del proyecto de reconstrucción de los muros del Torrent Major, en el tramo del Pont d'en Barona, a la empresa Elsamex Gestión de Infraestructuras SL por 547.363,54 euros, IVA incluido, a los que se añaden 3.300 euros correspondientes a la gestión de residuos. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y está previsto que finalicen a finales del mes de agosto.

"El Govern está transformando la gestión de los torrentes desde la prevención y la inversión", ha declarado Lafuente antes de subrayar que el objetivo del Govern es "reducir riesgos, proteger a los municipios y actuar antes de que los problemas se conviertan en emergencias".