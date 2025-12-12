El Govern recurrirá la sentencia que le obliga a volver a tramitar 600 licencias de VTC

Archivo - Varios VTC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que anula la derogación de 600 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) durante el anterior Govern.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern, la sentencia obliga a tramitar de nuevo las solicitudes de las licencias, no a otorgarlas.

No obstante, para el Govern se trata de una sentencia "injusta" para el sector del taxi y, en consecuencia, defenderá los derechos de este sector hasta la última instancia.