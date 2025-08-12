El Govern refuerza la vigilancia para combatir los fondeos irregulares y el chárter ilegal.

IBIZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, ha elaborado un calendario de inspecciones que se llevará a cabo en varios puntos de Baleares con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control de la actividad náutica, especialmente para combatir el chárter ilegal, los fondeos irregulares y asegurar la correcta gestión de los campos de boyas.

En el marco de este calendario, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, este martes se ha realizado un operativo conjunto en la bahía de Talamanca, en Ibiza, coordinado con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Ayuntamiento de Ibiza.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha resaltado la importancia de esta campaña, que cuenta con "más recursos humanos, técnicos y logísticos que nunca", para proteger el litoral y garantizar una actividad náutica ordenada y respetuosa. "El trabajo conjunto con otras administraciones y cuerpos de seguridad es fundamental para combatir las prácticas ilegales y preservar el medio marino", ha afirmado.

"Quiero expresar mi agradecimiento por la presencia del dron, que, puedo adelantar, que estará en Ibiza el próximo año con el objetivo de disuadir y mejorar la vigilancia", ha afirmado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

Las actuaciones de este operativo han incluido la supervisión de los fondeos en praderas de posidonia, el control de embarcaciones de chárter sin autorización, así como la recogida de datos para futuras intervenciones. Esta acción forma parte del calendario previsto que contempla inspecciones en otros puntos del archipiélago.

En todas las actuaciones se utiliza el servicio de dron que permite obtener una fotografía panorámica de la situación y actuar con mayor eficacia y agilidad. Este martes se ha hecho uso de este servicio, que opera diez horas diarias, y que refuerza significativamente las tareas de vigilancia, control, seguimiento de playas y supervisión de los campos de boyas.

La Conselleria ha destacado que, por primera vez, se invierte una dotación de recursos sin precedentes en la vigilancia del litoral. El servicio se ha reforzado con 22 embarcaciones, 10 destinadas a la vigilancia de las aguas costeras y 12 al apoyo a los puertos gestionados por PortsIB, y con un nuevo centro de control que centraliza la gestión de reservas de amarres, la supervisión de los campos de boyas y el servicio de limpieza del litoral. Este centro está operativo diariamente de 09.00 a 20.00 horas, y dispone de canales de comunicación.