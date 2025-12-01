El Govern reivindica la contribución de la comunidad rumana en Baleares por el día de la Fiesta Nacional de Rumanía

Bandera rumana izada en el paseo Sagrera de Palma por el día de la Fiesta Nacional de Rumanía. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha sumado a la celebración este 1 de diciembre del Día de la Gran Unión (Ziua Marii Uniri), Fiesta Nacional de Rumanía, y ha destacado la contribución de la comunidad rumana residente en Baleares, que "enriquece el tejido social, económico y cultural".

Esta fecha conmemora la proclamación, el 1 de diciembre de 1918, de la unificación de Transilvania con el Reino de Rumanía, un acontecimiento clave que culminó el proceso de formación del Estado-nación rumano moderno, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Así, la Comunidad Autónoma reconoce el profundo significado histórico de esta efeméride, que simboliza la unidad y la soberanía de Rumanía, así como su apuesta por un futuro de "progreso, cohesión y estabilidad en el marco europeo".

En este contexto, el Ejecutivo balear subraya el papel de Rumanía como un actor relevante dentro de la Unión Europea. Desde su adhesión a la UE el 1 de enero de 2007, Rumanía ha reforzado su peso político y económico como octavo país más grande de la Unión, al contribuir a la convergencia económica y al fortalecimiento de las instituciones democráticas europeas.

La reciente incorporación del país al espacio Schengen por vía aérea y marítima, en el año 2024, reafirma su compromiso con la gestión fronteriza, la seguridad común y el avance del proyecto europeo compartido.

"Con motivo de la celebración del Día de la Gran Unión, el Govern expresa su reconocimiento a Rumanía y reafirma su voluntad de impulsar la cooperación institucional y la colaboración europea, así como de fortalecer los vínculos que unen a ambas comunidades", han señalado.