El Govern reivindica la contribución de la comunidad rumana en Baleares por el día de la Fiesta Nacional de Rumanía

Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 13:20

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha sumado a la celebración este 1 de diciembre del Día de la Gran Unión (Ziua Marii Uniri), Fiesta Nacional de Rumanía, y ha destacado la contribución de la comunidad rumana residente en Baleares, que "enriquece el tejido social, económico y cultural".

Esta fecha conmemora la proclamación, el 1 de diciembre de 1918, de la unificación de Transilvania con el Reino de Rumanía, un acontecimiento clave que culminó el proceso de formación del Estado-nación rumano moderno, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Así, la Comunidad Autónoma reconoce el profundo significado histórico de esta efeméride, que simboliza la unidad y la soberanía de Rumanía, así como su apuesta por un futuro de "progreso, cohesión y estabilidad en el marco europeo".

En este contexto, el Ejecutivo balear subraya el papel de Rumanía como un actor relevante dentro de la Unión Europea. Desde su adhesión a la UE el 1 de enero de 2007, Rumanía ha reforzado su peso político y económico como octavo país más grande de la Unión, al contribuir a la convergencia económica y al fortalecimiento de las instituciones democráticas europeas.

La reciente incorporación del país al espacio Schengen por vía aérea y marítima, en el año 2024, reafirma su compromiso con la gestión fronteriza, la seguridad común y el avance del proyecto europeo compartido.

"Con motivo de la celebración del Día de la Gran Unión, el Govern expresa su reconocimiento a Rumanía y reafirma su voluntad de impulsar la cooperación institucional y la colaboración europea, así como de fortalecer los vínculos que unen a ambas comunidades", han señalado.

