El Govern renueva 145 plazas del servicio de acompañamiento de emancipación en Mallorca

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a asignar un máximo de 1,14 millones de euros a la renovación del acuerdo de acción concertada con el Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC) para la prestación del servicio de acompañamiento a la emancipación para jóvenes de 18 a 25 años que hayan sido tutelados por la administración en Mallorca.

El concierto para este servicio, que consta de 145 plazas, será para el periodo del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2028, según ha informado la consellera del ramo, Sandra Fernández, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La prestación del servicio de acompañamiento, ha explicado, permite la transición a la vida activa de jóvenes de 18 a 25 años que han sido objeto de una medida de guarda o tutela por parte de la Administración, que no cuentan con apoyo familiar y que están en riesgo de exclusión social.

Por lo tanto, son jóvenes que no pueden regresar a su familia nuclear, que han tenido un buen proceso en el sistema de protección, presentan buena disposición a la emancipación y deben asumir un proceso de autonomía personal.