El Govern renueva a GREC el concierto de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental

Archivo - Dos manos cogiéndose. - JACOBLUND/ ISTOCK - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar un máximo de 2,7 millones de euros a la renovación del concierto con la entidad Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) para el servicio de acompañamiento de 65 personas con diagnóstico de salud mental en las islas, de 2026 a 2029.

El servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental tiene como objeto ofrecer apoyo en las necesidades específicas de estas personas, consecuencia de su situación de reclusión y de la enfermedad mental, y ofrecerles una mejora de la calidad de vida, tanto durante su estancia en prisión, como posteriormente en su proceso de inserción social y de retorno a la comunidad, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

A través de la metodología de acompañamiento personalizado se pretende apoyar las actividades de la vida cotidiana de estas personas, con el fin de ir desarrollando habilidades y capacidades que faciliten su vuelta y participación en la comunidad, evitar la cronicidad y tener una mayor calidad de vida en todos los ámbitos.

Este acuerdo ya refleja la modificación de las condiciones económicas y técnicas aprobadas este año, que contemplan un precio/plaza en Ibiza de 47,55 euros en 2026 y de 48,96 en 2027, y en el resto de las islas de 42,56 para 2026 y de 43,97 en 2027.