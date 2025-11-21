El Govern se sentará en unos días con el PSIB y Vox para hacer un "último esfuerzo" para aprobar el techo de gasto

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern se sentará la semana que viene con el PSIB y Vox para hacer un "último esfuerzo" para atar la aprobación del techo de gasto, que se previsiblemente llegará al pleno del Parlament el próximo 2 de diciembre.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

"La semana que viene me volveré a sentar con el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, y la de Vox, Manuela Cañadas, para hacer un último intento y ver si podemos llegar a un acuerdo que nos permita que el 2 de diciembre se apruebe en el Parlament el techo de gasto", ha anunciado.

El encuentro, ha puntualizado, discurrirá con las dos exigencias del Govern sobre la mesa, que la eventual aprobación del techo de gasto sirva para después poder debatir los presupuestos para 2026 y que se debata sobre política presupuestaria, tributos y temas económicos.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha mantenido abierta la posibilidad de acuerdo con ambos grupos parlamentarios, aunque ha reiterado que su socio prioritario sigue siendo Vox.

De cualquier modo, ha asegurado a preguntas de los periodistas, no deja de ver posible la posibilidad de que los socialistas voten a favor del techo de gasto y después negocien con el Govern las cuentas autonómicas.

"Si no fuese plausible ahora mismo ya nos hubiésemos levantado de la mesa. Y ni lo ha hecho el PSIB ni lo hemos hecho nosotros. ¿Eso descarta la posibilidad? No. ¿Creemos que es factible? Es difícil, por descontado, pero no imposible. Eso sí, mantendremos nuestras condiciones y nuestra hoja de ruta", ha subrayado.