El Govern registrará el techo de gasto en el Parlament sin tener los apoyos necesarios y se da dos semanas para negociar

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Costa: "Pedimos a los grupos que estén a la altura, vamos a intentarlo hasta el final, el Govern quiere este acuerdo" PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha anunciado que el Govern registrará este martes el techo de gasto en el Parlament para que sea debatido y votado en el pleno del 2 de diciembre.

"En estos momentos no tenemos los apoyos para aprobar el techo de gasto", ha reconocido en una comparecencia en el pleno de este martes para dar cuenta de las negociaciones con los grupos para aprobar el techo de gasto.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo se da un plazo de dos semanas para llegar a un acuerdo y ha tendido la mano a Vox y PSIB para que esto sea posible. "Pedimos a los grupos que estén a la altura, vamos a intentarlo hasta el final, el Govern quiere este acuerdo", ha concluido.