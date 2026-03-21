El Govern trabaja en las conclusiones del XXVI Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior - CAIB

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern está trabajando en las conclusiones del XXVI Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior, celebrado el pasado jueves en Punta Cana, a partir de las aportaciones y propuestas compartidas por las Casas Baleares durante el encuentro.

Las conclusiones del pleno las elaboran la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, y la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis, ha informado la Conselleria del ramo en una nota de prensa.

El objetivo es dar respuesta a las necesidades planteadas y seguir avanzando conjuntamente con las entidades. Según el Govern, en el pleno se ha puesto de manifiesto la importancia de estos espacios como punto de encuentro, escucha e intercambio, y se han recogido las inquietudes y propuestas de las casas.

Entre las principales conclusiones, se ha dado cuenta de la memoria de actuaciones y del plan 2026-2027, consolidando y priorizando las líneas de apoyo destinadas al mantenimiento de las sedes, al desarrollo de actividades y al impulso de proyectos.

Asimismo, el Ejecutivo balear refuerza su apuesta por "mejorar la visibilidad" de las casas y de sus actuaciones, especialmente a través de los canales digitales y la web de Casas Baleares, con la voluntad de "proyectar su actividad y acercarla aún más a la ciudadanía".

Desde la Conselleria han subrayado la lengua catalana como uno de los ámbitos clave, haciendo referencia a la incorporación de nuevos niveles de cursos más avanzados y recursos formativos para "garantizar el aprendizaje, la preservación y la proyección de la lengua propia entre las comunidades en el exterior".

También han puesto de relieve el acompañamiento y apoyo a aquellas casas que atraviesan momentos más complejos, con la voluntad de ayudarlas a continuar su actividad y garantizar su continuidad.

Además, el Govern impulsa nuevos espacios permanentes de encuentro y diálogo entre el Govern y las Casas Baleares, favoreciendo una comunicación "más directa, constante y efectiva".

La presidenta del Govern, Marga Prohens, subrayó durante el pleno que las Casas Baleares "representan mejor que nadie una manera de ser propia de las Islas".

"Una manera de ser que se mantiene viva gracias al esfuerzo de generaciones y que hoy continúa expandiéndose en todo el mundo a través de la labor de las Casas Baleares, que proyectan con orgullo la identidad, la cultura y los valores de las Islas más allá de cualquier distancia", han apuntado.