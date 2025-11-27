El Govern trabaja en un decreto para regular la formación de los socorristas

Detalle de un socorrista en una playa de Baleares. - CAIB

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha puesto en marcha la tramitación de un nuevo decreto con el que busca de regular, integrar y coordinar la formación requerida para ejercer como socorrista en playas y zonas naturales de Baleares.

De este modo, el Ejecutivo pretende disponer de un instrumento "esencial, sencillo y coordinado" que sirva como referencia para el desarrollo de las diferentes actividades vinculadas a la formación y posterior acreditación regulada del persona que presta este servicio.

Este tendrá como finalidad fomentar la formación de nuevos socorristas acúaticos, reconocer las diferentes vías y mecanismos de acreditación, reducir su escasez de estos profesionales y dar respuesta a una reclamación histórica de los ayuntamientos, que son los responsables de este servicio.

Según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, la normativa actual ha sufrido diversas modificaciones durante las más de dos décadas de vigencia y "no se ajusta a las necesidades de la sociedad".

Entre otras cosas, porque implica tramitaciones administrativas que en estos momentos se podrían simplificar e integrar para mejorar su gestión.

Es por ello que la Dirección General de Emergencias e Interior ha sacado a consulta pública la propuesta de elaboración de este proyecto de decreto que regulará las condiciones de formación para ejercer como socorrista en el archipiélago.

El periodo de consulta pública es de diez días hábiles y comienza este mismo jueves. La intención, ha apuntado la Conselleria, es recabar la opinión de la ciudadanía y especialmente de las organizaciones más representativas o potencialmente afectadas por esta norma.