El Govern trabaja en el expediente abierto por el incumplimiento del desmontaje de los quioscos de playa de Formentera

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern trabaja en la tramitación del expediente abierto por al incumplimiento de la obligación de desmontaje durante un mes, entre enero y febrero, de los quioscos de playa de Formentera.

Lo ha asegurado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, después de que el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, le preguntara por ello.

"El Govern tramita un expediente por el incumplimiento por el desmontaje de un mes de los quioscos y que se tramita de acuerdo con el procedimiento abierto", ha afirmado la presidenta.

Prohens ha dicho ser conocedora de la importancia de estas instalaciones para Formentera, pero ha recordado que su regulación depende del Gobierno central, que es quien fija las condiciones como la de desmantelar los quiscos entre el 15 de enero y el 15 de febrero.

Una obligación que, ha reconocido, no se cumplió el pasado invierno y que por ello se está tramitando el expediente.

"Este Govern actuará siempre con respeto a las competencias de cada administración y con la voluntad de garantizar la buena gestión del dominio público marítimo-terrestre", ha incidido.

Córdoba, por su parte, ha reprochado la lentitud del procedimiento administrativo, pues fue a principios de este año cuando el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, anunció que se abrirían los citados expedientes y se inició una investigación formal.

Además, ha asegurado que los adjudicatarios de los quioscos "ya hablan de una nueva insumisión para este invierno". ¿Qué más tiene que pasar para que el Govern actúe? No pido favores ni en qué sentido se resolverán los expedientes, le pido agilidad. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", ha expresado.