El Govern transfiere 15 millones de euros al Ayuntamiento de Palma para la Policía, la EMT y Emaya

Archivo - Vista del reloj d'en Figuera en el Ayuntamiento en su puesta a punto, desde la plaza de Cort, a 16 de diciembre de 2022, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha otorgado la autorización previa para tarnsferir 15 millones de euros al Ayuntamiento de Palma en cumplimiento de la ley de capitalidad.

Así se acordó en la última sesión extraordinaria del Consejo de Capitalidad, ha recordado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

Esta partida, ha detallado, se destinará a financiar gastos del ejercicio de 2025 por la compensación de los costes derivados de ejercer la capitalidad de la comunidad autónoma.

Unos tres millones de euros irán destinados al nuevo plan de ordenación de la Policía Local, el mantenimiento y el combustible de los vehículos del cuerpo o la mejora de su servicio de grúa.

Otros dos millones irán para el mantenimiento, la reparación y el asfaltado de las calles de la ciudad, así como de sus aceras, o la potenciación de la brigada municipal dedicada al mantenimiento con el objetivo de ofrecer una respuesta más eficiente y rápida.

Cinco millones más irán para el pago de retribuciones y horas extraordinarias en periodos de máxima demanda o a los costes de implantación del nuevo sistema tarifario de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Otros tantos, a la financiación del programa 'Palma a Punt' o al mantenimiento y el combustible de los vehículos de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya).