El Govern traslada al Banco de Alimentos el incremento de las ayudas del paquete por el conflicto en Oriente Medio

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, visita el Banco de Alimentos de Mallorca - CAIB

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha trasladado al Banco de Alimentos de Mallorca el incremento de ayudas que contempla el paquete de medidas sociales para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio.

Lo ha hecho en una visita este miércoles al Banco de Alimentos, en la que ha informado de las subvenciones de garantía alimentaria que contempla el paquete.

Según ha recordado la Conselleria que dirige Fernández en una nota de prensa, las ayudas sociales, con un importe total de 15,3 millones de euros, están destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, niños, jóvenes, personas mayores o personas con discapacidad, entre otros.

La consellera ha detallado a los responsables del Banco de Alimentos que el paquete destina 500.000 euros al programa de garantía alimentaria para 2026 que, sumados a los 1,5 millones de euros previstos, ascenderán a más de dos millones destinados a este fin, entre fondos propios del Govern y procedentes de la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF.

El programa de garantía alimentaria subvenciona proyectos de entidades de reparto de alimentos y productos de primera necesidad y comedores sociales.

Los fondos apoyan a entidades sociales, como el Banco de Alimentos de Mallorca, que trabajan directamente con personas y familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos y productos de primera necesidad, así como el funcionamiento de comedores sociales en todo el territorio.