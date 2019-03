El Govern y la UIB forman a los profesionales de la comunicación para mejorar la calidad lingüística en los medios

Publicado 28/03/2019 16:37:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han organizado las 'II Jornadas de Calidad Lingüística en los Medios de Comunicación: la Lengua Oral' que comenzarán a las 17.00 horas del viernes.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, estas están organizadas por la Dirección General de Política Lingüística y el Grupo de Investigación Sociolingüística de Baleares (Gresib) y tendrán lugar los días 29 de marzo, 5 y 12 de abril de 2019 en la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).

La segunda edición de estas jornadas, a la cual se han inscrito 26 personas, tiene el objetivo de continuar reflexionando sobre la lengua oral en los medios de comunicación y de profundizar en aspectos que no se pudieron tratar en la primera edición, relacionados con la entonación y la calidad de voz, la buena pronunciación en la televisión y en la radio y cuestiones de sintaxis.

Entre los objetivos de estas jornadas destacan reflexionar sobre la lengua como herramienta básica de trabajo del periodista y sobre la responsabilidad de los profesionales de los medios de comunicación como difusores de modelos lingüísticos de referencia, proponer un uso de la lengua correcto y adecuado que responda con eficacia a las necesidades comunicativas de los medios de comunicación, o proporcionar recursos para continuar mejorando la praxis lingüística en el ámbito profesional.

Estas jornadas se dirigen especialmente a los periodistas y a los profesionales de los medios de comunicación audiovisuales de Baleares y tienen una duración de diez horas, nueve presenciales y una en línea.

Las Jornadas empezarán a las 17.00 horas del viernes 29 de marzo con la presentación de las conclusiones de las primeras jornadas, para seguir hasta las 20.00 horas con una conferencia sobre 'Entonación, calidad de voz y gestualidad en los medios de comunicación audiovisuales'.

El viernes 5 de abril continuarán las Jornadas con 'La buena pronunciación en la televisión y la radio' y una práctica de 18.40 a 20.00 horas.

Por último, a las 17.00 horas del viernes 12 de abril tendrá lugar la conferencia 'Si no me equivoco, cosa que no suele pasar nunca (unas cuestiones de sintaxis)', para terminar a las 20.00 horas con la realización de una práctica,