El Govern última la actualización del protocolo de atención a las víctimas de agresiones sexuales en Baleares

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern última la actualización del protocolo de atención a las víctimas de agresiones sexuales en las Baleares, a raíz de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí'.

Así lo ha comunicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, quien este viernes ha asistido a las III Jornadas Salud y Mujer, que llevan por título 'Atenció urgent a les dones víctimes d'agressions sexuals. Podem millorar?' (Atención urgente a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. ¿Podemos mejorar?).

"Uno de los proyectos prioritarios del Govern es trabajar para que haya una atención próxima, personalizada e individual a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Y, pese a que en estos momentos se está trabajando de manera interdisciplinar, evidentemente el IBDona coordina todas las políticas, desde el ámbito de la Salud se quiere actualizar el protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales en Baleares, a raíz de la Ley 10/2022, en cuanto a las mejoras que esta plantea que hay que ir incorporando a la forma de atenderlas", ha explicado.

Por este motivo, ha manifestado que desde el Govern están "muy contentos" con el hecho de que se impulsen acciones como las III Jornadas de Salud y Mujer "para formar e informar a profesionales, sobre todo de urgencias, de cómo actuar frente a víctimas de agresiones sexuales".

La Dirección General de Salud Pública, por su parte, ha apuntado la consellera Patricia Gómez, "última la actualización del protocolo de atención a las víctimas de agresiones sexuales".

El objetivo, ha incidido, "es que haya una atención más coordinada y que está pueda activarse desde cualquier lugar al que llegue la víctima". También, "dejar de revictimizar a las víctimas", debido a que "a veces", ha señalado, "se duplican entrevistas o tomas de muestras".

Finalmente, la consellera ha reiterado la importancia de formar a profesionales encargados de dar la primera atención a las mujeres víctimas y la voluntad del Govern de "mejorar" este Protocolo que, ha concluido, "espera poder presentar pronto, debido a que ha sido muy trabajado con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, IBDona y profesionales de otros ámbitos para dar una atención coordinada e integrada a las víctimas de agresiones sexuales".

"EL PROTOCOLO VA POR BUEN CAMINO", SEGÚN UN EXPERTO

Por su parte, el forense, profesor de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente ha comentado que el protocolo de atención a las víctimas de agresiones sexuales, va por "buen camino", especialmente "cuando", ha añadido, "intenta evitar revictimizar a las víctimas, porque, tal y como ha apuntado "la principal consecuencia de la violencia sexual es emocional".

"Si el sistema actúa llevando a cabo lo que se conoce como una victimización secundaria, ese daño emocional que ya tiene la víctima de una agresión sexual y que hace que esta tenga un riesgo más alto de suicidio se potencia", ha dicho, considerando que "eso es algo que no se puede permitir".

"La respuesta del sistema deja mucho que desear en este sentido", ha destacado, reiterando que "hace falta confianza en el sistema, porque si se le tiene miedo es que algo no se está haciendo bien o no funciona". "No existe la confianza en la Justicia por parte de las víctimas de este tipo de delitos pese a que hay muy buena voluntad y grandísimos profesionales. Por este motivo, hace falta más formación y especialización en agresiones sexuales, como ha ocurrido con la violencia de género", ha incidido.

INFORMAR DE PAREJAS CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Asimismo, Lorente se ha pronunciado respecto a la posibilidad, planteada, por el Ministerio de Interior, de informar a las mujeres cuya pareja tiene antecedentes por violencia de género, asegurando que "se trata de "medidas adecuadas aunque insuficientes" porque, según cree, "abordan cuestiones muy puntuales".

"Esta medida puede actuar sobre el 25% del total de los casos que se denuncian y el 40% de ellos en los que el agresor es reincidente, por tanto representaría solo el 12% de la totalidad de maltratadores pero además hay que recordar que el verdadero riesgo es el machismo, no la conducta puntual que define y objetiva el riesgo", ha afirmado.

Por este motivo, ha concluido asegurando que "la denuncia, que debe llevarse a cabo de manera eficaz y con garantías, nunca será la solución a la violencia de género, sino que ésta vendrá de actuar sobre la realidad, haciendo un cribado universal en aquel lugar al que acuden todas las mujeres maltratadas, la sanidad".

CONCLUSIONES DE LAS III JORNADAS SALUD Y MUJER

Finalmente, la ginécologa de Son Espases y encargada del tema de salud sexual y reproductiva del Hospital que, según ha dicho, se va a acreditar como una unidad, Elena Jiménez, ha informado de algunos de los datos presentados en las III Jornadas Salud y Mujer.

Así, de acuerdo con un estudio elaborado por el Hospital de Son Espases, en el que han participado 326 mujeres, Jiménez ha comentado que la edad media de las víctimas de agresiones sexuales es de 27 años de edad; el 70% de mujeres son españolas; el 70% residen en la isla de Mallorca y las agresiones sexuales son más frecuentes en los meses estivales.