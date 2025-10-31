El Govern ve bien que se mantenga la gratuidad del transporte y pide a Madrid que se pronuncie

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha expresado este viernes su confianza en el mantenimiento de la gratuidad del transporte público el próximo año, cuestión que ve con buenos ojos, y ha pedido al Ejecutivo central que se pronuncie al respecto.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa se ha pronunciado de este modo después de que el Ayuntamiento de Palma tenga presupuestada la gratuidad de la EMT para el año 2026, pero pidiendo que ésta sea abonada por el Gobierno central.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha admitido que no es una cuestión que se ha tomado a día de hoy por parte del Govern, en relación al transporte del que es competente, y ha recordado que es una decisión que depende del Gobierno central.