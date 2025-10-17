Un grupo de estudiantes de Suiza visita La Misericordia y se interesa por el turismo de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

El conseller insular de Turismo mantiene una reunión con los alumnos, les muestra el centro y los métodos de trabajo

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de estudiantes de Suiza ha visitado esta semana las dependencias del departamento de Turismo del Consell de Mallorca (La Misericordia) y se ha interesado por el turismo de Mallorca.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que un grupo de alumnos de un centro de estudios de Zurich (Suiza) han disfrutado esta semana de una visita por las dependencias del departamento de Turismo de la institución insular para conocer de primera mano tanto las instalaciones como los métodos de trabajo del departamento.

La expedición, que ha mostrado su interés por el turismo de Mallorca, solicitó una visita formal y el propio conseller insular José Marcial Rodríguez mantuvo una reunión con los estudiantes para atender y aclarar sus dudas. En concreto, la visita estuvo formada por tres alumnos que venían acompañados por una profesora.

Es la segunda visita que se realiza ya con alumnos extranjeros a las nuevas instalaciones de La Misericordia, donde se ubica todo el personal del departamento de Turismo. La primera tuvo lugar meses atrás con estudiantes procedentes de Copenhague (Dinamarca).

Durante la reunión, todos mostraron mucho interés en el turismo en Mallorca y cada uno de los estudiantes pudo formular preguntas al conseller insular sobre sus inquietudes en materia turística.

Los temas de la reunión versaron sobre la capacidad del turismo para crear empleo y riqueza en la región, así como las externalidades que crea la actividad, en aspectos como el acceso a la vivienda o el uso de los servicios públicos.

Los estudiantes mostraron también mucho interés por conocer cómo se ha desarrollado la temporada así como por la situación del mercado suizo en Mallorca.