Los grupos del Ayuntamiento de Marratxí, excepto Vox, expresan su compromiso contra la violencia de género

PALMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Marratxí aprobó este martes por mayoría de todos los grupos municipales, a excepción de Vox, que votó en contra, una moción con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer.

La iniciativa fue presentada por vía de urgencia por el Partido Popular y transaccionada con los grupos antes del pleno, según ha informado el Ayuntamiento.

El texto acordado expresa el compromiso firme contra la violencia de género, y en defensa de los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista, así como combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, lamentó que un año más Vox impida una declaración institucional consensuada sobre el 25N. "Aquí nadie está en contra de los hombres, pero existe una violencia estructural y un machismo cultural y las mujeres por el hecho de ser mujeres reciben una violencia, algo que no pasa al contrario. Y hasta que no entendamos esto, no nos pondremos de acuerdo", destacó.

El acuerdo del pleno también defiende "la voluntad de seguir desarrollando y dando cumplimiento a las medidas que forman el Pacto de Estado contra la Violencia de género en la comunidad autónoma", y reconoce "a las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres".

El pleno también se compromete a revisar todos los planes estratégicos municipales de igualdad porque el compromiso con la igualdad de toda la comunidad "es el mejor antídoto contra las violencias".