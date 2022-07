Guasp (Cs) asegura sentir "vergüenza ante el nuevo veto" a la oposición para "no controlar" al Govern en el pleno

PALMA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinador autonómica de Ciudadanos y portavoz de la formación en el Parlament, Patricia Guasp, ha confesado, este martes, sentir "tristeza y vergüenza ante el nuevo veto" de los partidos del Pacte a la oposición para no controlar al Govern durante el pleno del Parlament.

En declaraciones a los medios, ha parafraseado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, cuando en 2011 dijo: "Un presidente que se esconde y no rinde cuentas, es un presidente que no tiene y no debe tener la confianza de los ciudadanos de estas islas". "No tenemos confianza que se esconde y nos veta", ha aseverado la líder de Cs en las Islas.

Según Guasp, este martes se ha constatado "la ingerencia" del Ejecutivo en el poder legislativo, algo "que sólo hace laminar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como de la independencia y la competencia de este Parlament".

"Tenemos la constatación por el propio coordinador de MÉS per Mallorca que hace una semana denunciaba esas prácticas por parte de los grupos parlamentarios, pero es que hoy su Grupo Parlamentario ha votado en contra", ha alertado, a la vez que ha finalizado: "Sí han aceptado la Proposición de Ley del PP, pero no nos dejan a los demás grupos parlamentarios ejercer nuestra competencia. Cs lleva tiempo con una propuesta para ayudar a los autónomos, que está en un cajón. Sin embargo, el sistema parlamentario sólo beneficia al bipartidismo".