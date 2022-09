Guasp niega que haya una crisis interna en Cs tras elevar una queja sobre Camiña por su "comportamiento"

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares, Patricia Guasp, ha negado que haya una crisis interna en la formación, después de que este martes el partido trasladase varios motivos para abrir expediente a la portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña.

En un comunicado, Cs detallaba que elevaba esta queja al órgano competente del partido a nivel estatal por el "comportamiento" que Camiña había mantenido durante el pleno de la institución insular y por otros motivos que "van en contra de los principios" de Ciudadanos.

En dicho comunicado, la formación afeaba la actitud de Camiña durante el pleno del Consell, en el que se aprobó el patrocinio del RCD Mallorca con votos de El PI y Ciudadanos. De hecho, Camiña se salió durante la votación y no emitió su apoyo a la postura marcada por el partido.

Tras la Junta de Portavoces del Parlament, Guasp ha descartado que en la negociación para apoyar el patrocinio del RCD Mallorca no se contase con Camiña, ya que "ella es la portavoz" y "es evidente que no puede ser". "Ha estado en todo momento enterada de todo y en ningún momento se ha manifestado internamente que no estuviera de acuerdo", ha destacado.

De esta forma, Guasp ha recalcado que "en absoluto hay una crisis interna" y que se trata de algo "puntual". "Estoy constantemente en contacto con los otros consellers y ningún problema entre el Consell y el partido", ha concluido.