Guasp pide que los autónomos no tengan que pagar la cuota "si no llegan a ingresos iguales al SMI"

La portavoz nacional de Ciudadanos (CS) y coordinadora del partido en Baleares visita la 'Fira del Fang de Marratxí'



PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de CS y coordinadora del partido en Baleares ha reivindicado este sábado, durante su visita a la 'Fira del Fang de Marratxí', "el impulso de la artesanía" y que los autónomos no tengan que pagar la cuota "si no llegan a ingresos iguales al salario mínimo interprofesional (SMI)".

En declaraciones a los medios de comunicación, Guasp ha explicado que este sábado visita, junto al candidato de CS a la alcaldía de Marratxí, José María Amengual, la 'Fira del Fang', para "apoyar e impulsar la artesanía, en general y la de este municipio, que tiene además denominación de origen, en particular".

Si bien, también, ha precisado, la portavoz nacional de CS y coordinadora del partido en Baleares, para "apoyar a los autónomos", especialmente después de que esta misma semana el Parlament rechazara la propuesta que CS llevó a la Cámara en la que se pedía se parase el "hachazo fiscal" a los autónomos.

"Todos los feriantes y artesanos son también autónomos, que tienen pequeños negocios y no pueden ponerles siempre trabas", ha señalado Patricia Guasp. Por ello, CS solicitará que "los autónomos no tengan que pagar la cuota si no llegan a ingresos iguales al SMI". "No es justo que tengan que pagar altas cuotas aquellos autónomos que tienen pocos ingresos", ha subrayado.

REIVINDICA LA FIGURA DE LAS FAMILIAS, EN MARRATXÍ

Así mismo, este sábado, en Marratxí, la portavoz nacional de CS y coordinadora del partido en Baleares ha querido "reivindicar el papel de las familias, dado que se trata de un municipio muy extenso".

"No queremos que Marratxí siga siendo una ciudad dormitorio de Palma, sino que nuestro objetivo es que sea un municipio con plenas instalaciones. Por ello, cuando gobernemos, vamos a trabajar desde el Ayuntamiento y el Govern, para que este municipio sea realmente lo que los marratxiners necesitan", ha destacado.

En la misma línea, el candidato de CS a la alcaldía de Marratxí, ha avanzado que "el futuro programa electoral de CS para el municipio estará enfocando principalmente a las familias". José María Amengual ha dicho "esperar", por tanto, "que tenga una buena acogida".