El GUIF denuncia el "electoralismo" de GxF-PSOE al proponer regular la entrada de vehículos

Publicado 26/01/2015 11:09:39 CET

FORMENTERA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Grup Independents de Formentera, GUIF, ha denunciado el "electoralismo" del equipo de gobierno, que propone controlar la entrada de vehículos en el puerto de la Savina, aun sabiendo que no será posible de cara a este verano.

La consellera del GUIF, Cristina Costa, ha criticado el resultado de la reunión celebrada el pasado viernes entre la institución insular y el Consell d*Entitats. "Estoy totalmente de acuerdo en el fondo de las propuestas, pero en contra de las formas porque la reunión fue claramente electoralista", ha dicho Costa.

La consellera ha insistido en que, aunque se vote el 24 de mayo, tal y como aseguró el presidente Jaume Ferrer, "si se pusiera en marcha cualquier ley, no funcionará este verano de ninguna manera".

Según la formación, es importante regular la entrada de vehículos, pero "no se puede tolerar que en los cuatro años que llevan de esta segunda legislatura no hayan hecho nada y ahora que se acerca la campaña electoral, GxF junte a todos los partidos y entidades durante cuatro meses, cuando han estado cuatro años sin hacerlo".

Desde el GUIF han dicho que estas propuestas no pueden hacerse a cuatro meses de las elecciones generales y han asegurado que "si se hubieran puesto a trabajar antes, el problema de la saturación de vehículos podría haberse resuelto".

"GxF y PSOE están en su octavo año de legislatura y esa regulación ya la llevaban en su programa electoral hace ochos años. Si en todo ese tiempo se hubieran dedicado a trabajar en algo tan obvio como es el caos circulatorio de la isla y la avalancha de vehículos que vienen de fuera en verano, hoy no estaríamos así", han insistido.

Para Costa, es positivo cualquier tipo de control, "pero no hay que olvidar que mucha gente que hace la temporada en la isla trae su vehículo y ellos no deberían pagar estas tasas". "No sólo se puede tener afán recaudatorio, porque al final acaba repercutiendo de forma negativa en los propios ciudadanos de Formentera", ha insistido la consellera.