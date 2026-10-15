Los hábitos culturales de los baleares: son de los que más veces van al cine pero de los que menos ven la televisión

Sala de cine valenciana - ACADÈMIA DE L'AUDIOVISUAL

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los baleares son de los que van al cine con más frecuencia de toda España, con una media de 1,47 veces al año, pero de los que menos tiempo ven la televisión, con 78 minutos por persona y día.

Así lo refleja el Anuario SGAE 2026 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales, presentado este jueves por la Fundación SGAE, que analiza los principales indicadores del comportamiento del sector cultural, los hábitos de consumo en 2025 y su evolución respecto a los años previos.

Baleares, a lo largo del año pasado, sumó 1,8 millones de entradas vendidas, el 2,7% del total nacional, que se eleva hasta los 67,6 millones espectadores; y recaudó 12,1 millones de euros, un 2,6% de los 465,3 millones globales.

Teniendo en cuenta la frecuencia con que una persona asiste al cine al año, Madrid es la comunidad con mejores resultados (1,98) seguida del País Vasco (1,48), Baleares y Catalunya (1,47).

Por lo que respecta al consumo promedio de televisión, extraído a partir de un informe de Kantar Media, ninguna región alcanzó los 200 minutos por persona y día. Las que tuvieron una media más alta en dicho año fueron Asturias (195 minutos), Castilla y León (183) y Galicia (180), mientras que en el extremo opuesto aparecieron En Baleares (137), Navarra (138) y Madrid (139).

En cuanto al consumo de radio, Castilla-La Mancha y Castilla y León fueron en 2025 las comunidades con mejores datos diarios, con 106 y 105 minutos, respectivamente. Baleares y Extremadura, con 78 y 82 minutos por persona y día, tuvieron los peores resultados.

EL TEATRO MANDA ENTRE LAS ARTES ESCÉNICAS

A lo largo del año pasado, en el archipiélago hubieron 658 representaciones de artes escénicas, el 1,3% de las 51.085 que hubo en todo el país, a las que asistieron 85.914 personas, el 0,8% del global de 11,2 millones de espectadores. Entre todas ellas recaudaron 1,7 millones de euros, también el 0,8% de los 201,5 millones que suman todas las comunidades autónomas.

De estas, 614 fueron representaciones de teatro (1,3%), que tuvieron 66.067 espectadores (0,7%); 30 fueron de danza (1,3%), con 14.166 asistentes (1,7%); y 14 de género lírico (1%), con 5.681 espectadores (1%).

EL 88% DE LOS CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR FUERON DE POP ROCK

Por lo que respecta al ámbito de la música clásica, Baleares contó con 466 conciertos (2,5%) que reunieron a 76.617 personas (1,5%).

De ellos, 53 fueron de música sinfónica (1,6%), con 23.010 espectadores (1,3%); 351 de música de cámara y solistas (3,7%) con 40.957 asistentes (2%); 37 de música coral (1,6%) con 8.654 espectadores (2%), y 25 conciertos de bandas y rondallas (0,7%) con 3.996 asistentes (0,5%).

La música popular contó con 8.028 espectáculos (6,2%), de los cuales el 88,2% fueron de estilo pop rock, casi diez puntos porcentuales por encima de la meda nacional. El resto lo coparon, principalmente, los géneros del flamenco (2,5%), la música latina 1,8%) y la música española (1,8%).

En total sumaron 597.470 espectadores, una cifra que representa el 2,1% de un total nacional de poco más d 28 millones de asistentes.

En cuanto a la música electrónica, Baleares destaca claramente cn un 12%, muy por encima del resto de comunidades y seguida por País Vasco (6,5%) y Navarra (5,7%).