Herido grave un joven en Eivissa tras ser apuñalado en el abdomen en una discoteca

Archivo - Interior de una ambulancia. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

EIVISSA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven holandés de 21 años se encuentra grave tras ser apuñalado por arma blanca en Eivissa.

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha tenido lugar de madrugada en una conocida discoteca de Sant Antoni.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado que ha trasladado al herido al Hospital Can Misses.

El joven ha sido acuchillado en el abdomen, ingresando en el Hospital a las 6.25 horas y se encuentra estable dentro de la gravedad en observación, según ha añadido el Área de Salud.