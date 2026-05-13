Herido grave un motorista tras chocar contra un muro en Establiments

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 55 años ha resultado herido grave este miércoles tras chocar contra un muro frente a la iglesia de Establiments, en Palma.

Según ha informado el SAMU 061, el accidente ha ocurrido sobre las 13.40 horas cuando el hombre ha chocado contra un muro y ha sufrido un politraumatismo severo.

Una ambulancia de soporte vital avanzado se ha desplazado hasta el lugar, ha estabilizado al motorista y lo ha trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece en estado muy grave.