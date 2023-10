Herrera (PSOE) critica que el PP "prefiera renunciar a proyectos" para Baleares por "no hacer el trabajo"

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE por Baleares en el Congreso Milena Herrera ha asegurado que los socialistas trabajarán para garantizar proyectos, como las depuradoras o las operaciones de vivienda pública en Son Busquets y Can Escandell, para que "no se pierdan por culpa del PP balear, que prefiere renunciar a ellos por no hacer el trabajo, como en el caso del transporte público gratuito".

Así lo ha indicado la socialista en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PSIB-PSOE en Palma, en la que también ha mostrado el "apoyo incondicional" de los parlamentarios y el PSIB a la conformación de un "gobierno progresista", encabezado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Herrera también ha manifestado que no está "preocupada" por centrar el debate en Catalunya, ya que, a su juicio, esta comunidad autónoma "necesita una solución política y este es un camino que se viene transitando desde los último cinco años".