Hieren a un policía local de Palma de un disparo cuando intervenía en un conflicto vecinal en Corea

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma en moto. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local de Palma ha resultado herido este sábado al recibir un disparo cuando mediaba en un conflicto vecinal en el barrio de Corea.

El incidente se habría producido sobre las 20.00 horas, en la confluencia de las calles de l'Infant Pagà con Felip II, cuando una patrulla actuaba en la zona, según ha adelantado el periódico 'Última Hora' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los policías habrían tratado de arrestar a uno de los residentes de la barriada, por lo que un grupo de vecinos han salido de sus casas para evitar la detención. En un momento dado, el hombre al que iban a detener, presuntamente, habría sacado un arma de fuego y habría disparado dos veces. Una de ellas ha impactado en la pierna del agente, aunque ya se encontraría fuera de peligro gracias a los primeros auxilios practicados.

Hasta allí también se han desplazado los servicios sanitarios del SAMU 061 y se ha desplegado un dispositivo conjunto con la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido.