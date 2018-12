Hila defiende la zonificación del alquiler vacacional de Palma y señala que ya se esperaba el recurso de Habtur

Publicado 29/11/2018 13:29:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, ha defendido este jueves la zonificación del alquiler vacacional de Palma y ha asegurado que "no es ninguna sorpresa" que la Associació de Lloguer Turístic de Balears (Habtur) haya interpuesto un recurso contencioso administrativo por considerar que la zonificación no está justificada.

En declaraciones a los medios de comunicación, Hila ha señalado que si no hubieran presentado este recurso, Palma "hubiera sido la primera ciudad de España que hace una norma para regular esta actividad a la que no le hubieran recurrido". "Entiendo que Habtur defiende unos intereses privados pero nosotros defendemos el interés general y el equilibrio", ha dicho.

"Las empresas de alquiler vacacional no quieren ningún límite pero esto no es posible, no solo en este sector, sino en todos", ha dicho para luego añadir que "los locales de música o las carpinterías también los tienen". "En Palma nunca se ha permitido el alquiler en pisos", ha recordado.