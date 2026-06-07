El Hipódromo de Manacor presenta el cartel y el sorteo de dorsales del Gran Premio 2026 del 14 de junio. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hipódromo de Manacor ha acogido la presentación del cartel oficial y el sorteo de dorsales de los caballos participantes en el Gran Premio de Manacor 2026, una de las grandes citas del trote mallorquín que se celebrará el 14 de junio en el recinto hípico.

De este modo se ha dado el pistoletazo de salida a la 68 edición del Gran Premio en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló, y el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver, acompañados de los propietarios de los caballos participantes, así como representantes de clubes, asociaciones de trote y numerosos aficionados.

Durante el acto, el conseller Bestard ha destacado la importancia de esta prueba para el conjunto del sector hípico mallorquín. "El Gran Premio de Manacor es una de las grandes referencias deportivas de nuestro calendario y una muestra de la pasión, el trabajo y la dedicación que hay detrás del mundo del trote en Mallorca", ha afirmado.

Bestard también ha subrayado el compromiso del Consell de Mallorca con esta disciplina deportiva. "Seguimos trabajando para impulsar y dar visibilidad a un deporte que forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio deportivo. El trote es una tradición viva que merece todo nuestro apoyo", ha añadido el conseller, al tiempo que ha destacado que eventos como el Gran Premio de Manacor contribuyen a reforzar la proyección del sector hípico mallorquín y a reconocer la labor que desarrollan durante todo el año propietarios, criadores, entrenadores y conductores.

MEJORAS EN LA PISTA DEL HIPÓDROMO

Durante la presentación se han dado a conocer las mejoras realizadas recientemente en la pista del Hipódromo de Manacor. Las actuaciones han consistido, principalmente, en trabajos de arreglo y acondicionamiento para corregir algunas irregularidades del trazado y mejorar las condiciones de la pista, con el objetivo de ofrecer mayores garantías tanto para los participantes como para el desarrollo de las competiciones.

Como actos previos de la gran carrera, se ha dado a conocer el cartel oficial de la prueba, obra de Roberto Lanata, y también se ha presentado el programa oficial del Gran Premio de Manacor 2026, que se desarrollará durante el fin de semana del 13 y 14 de junio e incluirá distintas carreras y actividades para los aficionados.

La carrera principal llegará el domingo 14 de junio con la disputa del Gran Premio, que dará comienzo a las 19.00 horas. La prueba reunirá a los mejores ejemplares de la Generación N de potros de tres años, siendo en su mayoría los mismos participantes que recientemente tomaron parte en el Gran Premio Nacional.

La cita volverá a reunir a los principales protagonistas del mundo del trote en una jornada marcada por el deporte, la tradición y la pasión por esta disciplina.