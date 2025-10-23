Hipotecas sobre vivienda en Baleares: un 41,8% más en agosto y seis meses de ascensos

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares ha crecido un 41,8% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 971 operaciones y encadena seis meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 3%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares, según los mismos datos, se prestaron 241,03 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 35,29% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 18,4%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.235 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 350,2 millones de euros. De ellas, 48 fueron sobre fincas rústicas y 1.187 sobre urbanas.

De las 1.187 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Baleares, 971 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 212 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 7 y en 20 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 249 hipotecas con cambios en sus condiciones, 222 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 942 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 585 correspondieron a viviendas, 63 a fincas rústicas, 278 a urbanas y 16 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+63,84%), Baleares (+41,75%) y Aragón (+39,85%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Asturias seguida de Extremadura y Madrid con caídas del 15,58%, 12,52% y 8,62%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+99,15%), Aragón (+66,79%) y La Rioja (+62,95%) marcando los mejores registros, salvo en Asturias, en donde se redujo un 3,47%.