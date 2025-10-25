Un hombre, grave tras ser atropellado en la plaza Pere Garau de Palma

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de nacionalidad española y avanzada edad, ha resultado herido de gravedad, en la mañana de este sábado, después de haber sido atropellado en la plaza Pere Garau de Palma.

Según han informado desde el SAMU 061, el suceso ha ocurrido en torno a las 10.08 horas de esta jornada, en la plaza Pere Garau de Palma, cuando un varón nacional de avanzada edad ha sufrido un atropello grave, quedando atrapado entre dos vehículos.

Hasta el lugar de los hechos, se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y un vehículo de logística.

Tras asistir y estabilizar al hombre 'in situ', se ha activado el Código politrauma en Son Espases, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el varón, quien ha sido finalmente trasladado hasta el hospital de referencia, en estado grave.

LA POLICÍA LOCAL SE HA HECHO CARGO DE LA INVESTIGACIÓN

La Policía Local de Palma se ha desplazado a la zona para hacerse cargo de la investigación.

Según han informado desde el cuerpo policial, un coche estacionado se ha querido incorporar a la circulación golpeando a otro que circulaba correctamente. Entonces, el vehículo que ha recibido el golpe ha hecho marcha atrás, no viendo al peatón de 80 años y atropellándole, han añadido.