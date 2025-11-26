Un hombre reconoce haber abusado de una menor y haberle mostrado vídeos pornográficos y acepta una pena de cárcel

El hombre, en la sala de vistas de la Audiencia. - EUROPA PRESS

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha reconocido este miércoles haber abusado sexualmente de una menor de edad y haberle mostrado vídeos pornográficos y ha aceptado un año y diez meses de prisión.

Las partes han llegado este miércoles a un acuerdo antes del juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y el hombre no entrará en prisión porque no tiene antecedentes y con la condición de no delinquir en cinco años y realizar un curso de educación sexual. Además, ha abonado íntegramente los 6.000 euros que se le reclamaban en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de cuatro años y medio de prisión por los delitos de abuso sexual y exhibición de material pornográfico a un menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar el 26 de junio de 2021. El hombre vivía en un domicilio de Palma que compartía con un matrimonio que tenía una hija menor y aprovechó que los primeros se encontraban ausentes para mostrarle vídeos pornográficos.

Cuando la víctima manifestó su negativa a seguir visionando ese contenido, el procesado la sometió a tocamientos. Luego le pidió que no dijera nada de lo ocurrido a sus padres y se marchó.

La menor, como consecuencia de estos hechos, ha sufrido angustia, ideas autolíticas y síntomas propios del estrés postraumático por los que ha tenido que recibir atención psicosocial.