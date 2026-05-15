El Hospital de Manacor experimentará cortes de energía este fin de semana por las obras de mejora de sus instalaciones

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PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor sufrirá este fin de semana interrupciones eléctricas ya que las obras de mejora y ampliación del centro hacen necesario conectar progresivamente los cuadros eléctricos principales al nuevo cuadro general, en el proceso de migración de la línea de baja tensión.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, las actuaciones, que se llevarán a cabo en horario de mañana, son necesarias para completar el traslado de las líneas del sistema eléctrico y permitir avanzar con seguridad en la renovación y ampliación del centro.

Estos trabajos permitirán modernizar las instalaciones y garantizar que la atención sanitaria del centro pueda hacerse cargo de las necesidades futuras del territorio.

Estas obras forman parte de un plan directo para mejorar la capacidad y calidad asistencial del centro, que cuentan con un presupuesto de 59 millones de euros.