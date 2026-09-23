Los hospitales públicos de Baleares atienden cerca de 11.950 consultas y 580 operaciones más que el verano pasado

Archivo - Intervención quirúrgica en un hospital de Baleares - CAIB - Archivo

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales públicos de Baleares han atendido 11.948 consultas y 581 operaciones más que el pasado verano, según ha informado este miércoles la Conselleria de Salud.

Las consultas con especialistas de los hospitales públicos de las Islas aumentaron en 11.948 entre junio y agosto de este año, un 11,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Las intervenciones quirúrgicas registraron un incremento de 581 operaciones, lo que supone un 4,1% más que el pasado verano.

La Conselleria ha remarcado que los resultados alcanzados son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales en un contexto especialmente complejo, derivado del crecimiento de la población residente y flotante y las incidencias relacionadas con la huelga de médicos.

En concreto, se han atendido 114.736 consultas externas entre junio y septiembre, una cifra que supera las 102.788 registradas durante el mismo periodo del año anterior. En relación con las intervenciones quirúrgicas, se ha pasado de 13.914 en el verano de 2025 a las 14.495 este año.

Salud destaca que estos datos se han registrado en un contexto de crecimiento sostenido de la población residente y flotante de Baleares, que tiene como consecuencia una mayor demanda de los servicios sanitarios públicos. Además, se trata de pacientes cada vez más envejecidos y con mayores necesidades asistenciales.

En el mes de agosto se registraron 4.144 urgencias más que en agosto anterior y los hospitales públicos han aumentado el número de recursos disponibles.

Por otra parte, la actividad asistencial también se ha visto condicionada por las incidencias de la huelga de médicos. Durante las 31 jornadas de huelga de médicos en todo el territorio nacional se han cancelado 86.957 actos asistenciales. De ellos, 53.677 han sido consultas hospitalarias y pruebas, 2.146 intervenciones quirúrgicas y 31.134 consultas de atención primaria.