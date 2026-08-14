Hospitalizada en estado crítico una mujer tras ahogarse en Portals Nous

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido hospitalizada en estado crítico tras sufrir un ahogamiento mientras nadaba en la playa de s'Oratori, en Portals Nous (Calvià).

Los hechos, cuyas circunstancias por el momento se desconocen, han ocurrido sobre las 17.38 horas de este viernes, según la información facilitada por el SAMU 061.

Una mujer ha sido sacada del agua en situación de parada cardiorrespiratoria por los socorristas de la playa. Los sanitarios, tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, han conseguido que recuperara el pulso.

La paciente ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con pronóstico crítico.